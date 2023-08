Seconda giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 25 e domenica 27 agosto.: GLI ARBITRI DESIGNATI CATANZARO-TERNANA: domenica 27/08 h. 20.30 Arbitro: Baroni Assistenti: Barone-Ceolin Iv uomo: Di Reda Var: Pairetto Avar: Di Marco COMO-REGGIANA: sabato 26/08 h. 20.30 Arbitro: La Penna Assistenti: Cavallina-Niedda Iv uomo: Madonia Var: Mazzoleni Avar: Meraviglia CREMONESE-BARI: sabato 26/08 h. 20.30 Arbitro: Prontera Assistenti: Di Monte-Galimberti Iv uomo: Gauzolino Var: Di ...

Tra le righe delle designazioni per la seconda giornata di Serie A 2023-2024, spicca una novità storica: l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1 è stato infatti indicato per dirigere la gara ...Il direttore della gara della sezione di Roma dirige i giallorossi contro l’Hellas. Svolta importante per il mondo arbitrale ...