Scuola | il governo vuole fermare i ricorsi contro le bocciature che spesso si vincono al Tar

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Restituire autorevolezza agli insegnanti. È il ragionamento alla base della riforma dell’Istruzione sul tavolo delMeloni dopo l’ennesima sentenza del Tar che ha messo in discussione la bocciatura di un’alunna poiché la regola «deve essere la promozione». Il ministero, spiega il Messaggero, ha già istituito un gruppo di lavoro composto da esperti di diritto scolastico e giurisprudenza amministrativa, che dovranno definire norme più severe in materia. L’ultimo caso di ribaltamento della valutazione scolastica risale a ieri: una ragazza di prima media dell’Istituto comprensivo statale di Tivoli, in provincia di Roma, è stata ammessa alla classe successiva nonostante le carenze riscontrate in sei materie (geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica). I professori avevano deliberato all’unanimità la bocciatura parlando di «risultati complessivamente ...

Prezzi del comparto scolastico fuori controllo, governo intervenga per calmierare listini e creare kit scuola a prezzi ribassati dice Assoutenti.Il governo deve intervenire per evitare l'ennesimo salasso a danno delle famiglie, creando in collaborazione con produttori e commercio "kit scuola" con prodotti a prezzi calmierati in modo da aiutare ...