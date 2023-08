“Scugnizzi per sempre” | la favola della Juvecaserta sbarca sulla Rai

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La fame di andare a canestro per segnare e vincere, la voglia di contrastare e abbattere l’egemonia delle squadre del Nord e di tutta Europa, il sogno di costruire un’epopea di successo appassionando tutta la città, tutta la Campania, tutto il Sud Italia (e non solo). Ladegli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, la squadra di Gentile, Esposito, Oscar, Tanjevic e Marcelletti (e non solo) è stata tutto questo (e non solo). Il percorso storico del club presieduto da quell’imprenditore illuminato che fu Giovanni Maggiò è ripercorso in questi giorni da “per”, il docu-film prodotto da RAI Documentari, iniziato lunedì 21 agosto in seconda serata su RAI 2 con due episodi (e in streaming su Rai Play) e che continuerà con i successivi giovedì 24 e venerdì 25stessa rete (dalle ore 22:00). La ...