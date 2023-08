Scoperto un tempio romano a Sarsina | la città di Plauto

Un altro pezzo di antica Roma, un anuova sfida per l'archeologia: è untripartito dell'età romana, presumibilmente del primo secolo a. C, con adiacenti strutture altomedievali,recentemente a Sarsina (Forlì - Cesena) nella città natale del celebre ...... identificata come il podio sopra il quale si dovevano ergere i muri dell'antico edificio di culto, secondo la tipologia diitalico, conservato per un'altezza massima di 2,85 m. Dai dati ...... identificata come il podio sopra il quale si dovevano ergere i muri dell'antico edificio di culto, secondo la tipologia diitalico ben attestata nella penisola, conservato per un'altezza ...

Scoperto tempio romano a Sarsina, la città di Plauto. Il ministro Sangiuliano: “Un tesoro archeologico” La Repubblica

Milano, 23 ago. (askanews) - Un tempio tripartito di età romana, con adiacenti strutture altomedievali, è emerso recentemente a Sarsina (FC), ...Roma è sicuramente ricca di reperti storici mozzafiato. Le rovine della Città Eterna continuano ad affiorare ancora oggi in scavi e scoperte sensazionali, ma in molti ...