(Di mercoledì 23 agosto 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine, nel corso di un servizio di controllo nel territorio nel comune di, hanno denunciato una persona di 52 anni per il reato di produzione,e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrando 20 piante di canapa indiana del peso di oltre 30 chilogrammi e ulteriori 208 grammi dipronta per il consumo. I militari della Compagnia di Tolmezzo e della Tenenza di Gemona del Friuli, nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, hanno individuato ladi piante di sostanza stupefacente all’interno del giardino di una abitazione residenziale. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire delle infiorescenze essiccate, già pronte per l’utilizzo. Complessivamente lo stupefacente ...

Scoperta a Osoppo coltivazione di marijuana Udine20 2020

A finire nei guai è stato un 52enne. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 20 piante di canapa indiana del peso di oltre 30 chilogrammi e ulteriori 208 grammi di marijuana pronta per il consumo.