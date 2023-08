Scene di sesso censurate e accuse a Nolan | polemica su Oppenheimer

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La pellicola del regista inglese nella morsa della censura per motivi religiosi. Insorgono i nazionalisti in India: "Rimuova quelle

Accuse abbastanza strane, a dire il vero, considerando che nel film non compaiono neppure personaggi omosessuali, non ci sonodi nudo e neppure di. Si tratta di una produzione quasi ...... in fatto di, amore, scelte esistenziali, tutto. Accanto alla Cristina di Johansson ci sono ... Le struggentida un matrimonio (e la sua inevitabile fine 'processuale', davanti agli avvocati ...Non c'è agente, manager o artista veterano delleche non lo conosca. A differenza dell'ex ... Mica facevanosul palco. Io lo ripetevo a tutti: "È una recita, non lo capite che interpretano ...

Le 10 scene di sesso più hot del cinema Rolling Stone Italia

La mano della censura non risparmia neppure Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan, al cinema dal 23 agosto, è diventato un caso in alcuni Paesi per via di una serie di scene ritenute troppo ...L'attrice ha confessato di aver fatto diverse scelte opinabili nel corso delle sua carriera solo per potersi affermare come attrice.