Scattano i divieti al Maradona | “Non sarà consentito ai tifosi” | l’ordinanza

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Scatta ufficialmentein quel di Napoli, con idunque alle prese con i primistagionali al. 4 giorni o poco più separano il Napoli di Rudi Garcia dal ricongiungimento con i proprinella cornice del. L’impianto di Fuorigrotta non vede infatti l’ora di riaprire le proprie porte agli azzurri nonché aipartenopei, pronti a ruggire per caricare la propria squadra del cuore contro il Sassuolo. Agli stessi supporter nonperò consentita svolgere un’attività al di fuori dello stadio, come decretato dall’ultima ordinanza rilasciata dal sindaco di Napoli. Niente più bevande al, scatta il divieto prima e dopo il match Manca poco al primo impegno stagionale del Napoli allo ...

Altri duesono di 2 anni e cinque mesi con obbligo di firma; quattro provvedimenti sono di 1 anno e sei mesi e tre da 2 anni. La questura specifica che dopo Reggiana - Pescara "sono accaduti ...Per permettere la manifestazionea partire dalle ore 21 di questa sera, e fino alla fine della manifestazione: divieto di sosta con rimozione lungo via Bolzano, via Fiume,...Ferragosto con il dj set di Samuel dei Subsonica sulla 'Spiaggia Jova Beach' di Montesilvano ealla viabilità. Come da ordinanza a firma del comandante della polizia locale Nicolino dalle 22 alle 3 saranno in vigore le seguenti misure: Divieto di sosta con rimozione su ambo i ...

Si gira "I Fratelli Corsaro" con Beppe Fiorello, scattano divieti di sosta per le riprese PalermoToday

Palermo, come ormai accade sempre più spesso, si trasforma in set per una produzione televisiva e, di conseguenza, scattano alcuni divieti temporanei legati alla sosta e alla viabilità in città: stavo ...Dal 26 agosto all’1 ottobre in piazzale Don Baroni torna il luna park. Come ogni anno, scattano i divieti per le attività di somministrazione alimenti e bevande presenti all’interno dell’area e nella ...