Scamacca possibile titolare a Frosinone | è in ballottaggio con Zapata in attacco

Non dimentico le fatiche di dover far risalire con ogni corsa o rincorsa, la squadra in ... Sembrava fatta per, salvo poi vederlo prima ad un passo dall'Inter poi definitivamente in ...La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà... 12.15 - Il West Ham vuole una punta per il dopo -e sta guardando in Italia. Piacciono Origi ...Come riportato da Matteo Cirulli su Il Tempo , dopo aver seguito senza successo la pistai ... con il quale si sta ancora discutendo sulle cifre deltrasferimento a titolo definitivo.

Scamacca possibile titolare a Frosinone, è in ballottaggio con ... L'Eco di Bergamo

ATALANTA. Sabato 26 agosto (ore 18,30) i nerazzurri giocheranno ancora in trasferta nella seconda giornata del campionato di Serie A e a Frosinone potrebbe esserci il debutto di Scamacca al centro ...Sembrava fatta per Scamacca, salvo poi vederlo prima ad un passo dall'Inter ... ma la situazione rimane miseramente la stessa. E' mai possibile che una società che si pone come obiettivo l'alta ...