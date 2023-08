Scacchi | World Cup 2023 | Carlsen e Praggnanandhaa agli spareggi | Caruana batte Abasov e corre ancora per il 3° posto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Giornata a doppia velocità, quella che di fatto si rivela essere la penultima dellaCupdi Baku, in Azerbaigian. Entrambe le sfide per il podio, la finale per il 1°e quella per il 3°, vanno infatti: saranno così le cadenze veloci a decidere l’interezza e la composizione esatta delle tre posizioni che verranno ricordate nell’albo d’oro della competizione. Poche, anzi pochissime scintille tra Magnuse Rameshbabu (R): il numero 1 mondiale e il classe 2005 indiano pattano in poco più di un’ora e lasciano che sia una giornata più movimentata a decidere le cose tra di loro. A titolo di cronaca, l’apertura utilizzata è una Quattro Cavalli con variante Spagnola e controgambetto Rubinstein, già usato dal norvegese in ...

Ha compiuto diciotto anni lo scorso dieci agosto R Praggnanandhaa, la nuova star degli scacchi mondiali, noto in patria con l'abbreviativo di Praggu. Il ragazzo ha battuto ieri alla World Cup di Baku il numero 2 mondiale, l'italo - statunitense Fabiano Caruana, e si è così aggiudicato

