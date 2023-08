Sbarchi a Salerno | il porto dell’accoglienza è in affanno

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ieri il trentesimo sbarco di migranti neldi: a bordo della nave Sea Eye 4 c’erano 114 migranti che sono stati soccorsi in mare dai volontari della ong tedesca al largo della Sicilia nel corso di tre diverse operazioni di salvataggio. Nel corso dei controlli sulle 114 persone giunte a, – come riportanotizie – sono emersi i sospetti su due uomini, individuati come possibili scafisti, per cui sono in corso approfondite verifiche per appurare il loro possibile coinvolgimento nella traversata dei disperati. Segui ZON.IT su Google News.