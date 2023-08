Sardegna | l’hotel offre un buffet con una ragazza ricoperta di cioccolato

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non si è ancora attutito l’eco dello spaventoso stupro di gruppo che unaha subìto a Palermo, che inscoppia lo scandalo del Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci. Secondo la denuncia social di un turista ospite dell’albergo, lo staff ha fatto trovare a bordo piscina undi dolci con unain costume da bagnodistesa accanto ai pasticcini. È l’immagine che si è trovato davanti, a Ferragosto, un manager milanese in vacanza, Federico Mazzieri. Il turista, racconta il quotidiano La Nuova, ha pubblicato sul suo profilo Linkedin la foto dele un commento in cui parla di “corpo femminile come oggetto“. L’uomo punta il dito contro la catena Voi Hotels e il gruppo Alpitour a cui l’albergo è ...