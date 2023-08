(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il grosso cetaceo è giunto già morto sulladel lungomare di, in provincia di Salerno, in pieno centro cittadino.questa mattina sulladi, in provincia di Salerno, uno, “Hexanchus”. Il grosso cetaceo è giunto già morto sulladel lungomare, in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti

Tempo di Lettura: 1 minutoquesta mattina sulla spiaggia di, in provincia di Salerno, uno squalo vacca, 'Hexanchus'. Il grosso cetaceo è giunto già morto sulla spiaggia del lungomare, in pieno centro cittadino. ...Sicuramente i bagnanti che si trovavano oggi sulla spiaggia diavrebbero preferito vederlo vivo, mentre nuotava nelle acque limpide della costa. Ma per lo squalo vaccaarenato sul lungomare della cittadina campana non c'è stato niente da fare: era ...Sicuramente i bagnanti che si trovavano oggi sulla spiaggia diavrebbero preferito vederlo vivo, mentre nuotava nelle acque limpide della costa. Ma per lo squalo vaccaarenato sul lungomare della cittadina campana non c'è stato niente da fare: era ...

Sapri, ritrovato in spiaggia uno squalo vacca 2a News

La carcassa del grosso pesce portava via con una gru. Sul posto anche il sindaco di Sapri, Capitaneria di Porto, Asl Veterinaria e Polizia Locale ...Ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Sapri, in provincia di Salerno, uno squalo vacca, "Hexanchus". Il grosso cetaceo è giunto già morto sulla spiaggia del lungomare, in pieno centro cittadino.