Sanità | Sereni Pd | ' Ssn al collasso | aumentare fondo e fermare deriva verso privato'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Il sistema sanitario nazionale è a rischio: l'inefficienza, le liste d'attesa, l'impossibilità di accedere ai servizi sta penalizzando le fasce più deboli, ci sono troppe persone che rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse per rivolgersi al". Lo ha detto a Radio Immagina Marina, responsabile Salute edel Pd, che ha aggiunto: "L'altra grande emergenza è il personale, sempre più medici lasciano le strutture pubbliche in cui vi sono turni impossibili, vengono pagati poco e toccano con mano la disparità rispetto ai 'gettonisti' pagati molto di più e con orari molto più ridotti. Se, come sembra, non ci sarà un aumento di almeno 4 miliardi delsanitario nazionale, significa che il governo sta decidendo di mandare in tilt il sistema e ...