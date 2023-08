San Giorgio del Sannio piange l’ex sindaco Giuseppe Romano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoComunità in lutto a Sandelper la scomparsa del. Originario di Paolisi, classe 1930, conosciuto da tutti come Peppino, il prossimo ottobre avrebbe festeggiato il suo 93esimo compleanno.ha indossato la fascia tricolore dal 1985 al 1990. “Esprimo piena vicinanza alla famigliaper la scomparsa del Professore e Preside– scrive sui social il primo cittadino Angelo Ciampi -, giàdel Comune di Sandel, persona perbene e modello per tante generazioni di giovani ed anziani. Un abbraccio ai figli Beniamino, Pasqualina e Marina amici di sempre da più di mezzo secolo“. Anche ...

