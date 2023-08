(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Ildiin età adulta è strettamente correlato al tempo trascorso dadurante l'infanzia. Unocondotto dall'Università della Finlandia orientale ha rivelato che le ore di inattività fisica accumulate dasono legate a danni cardiaci osservabili in età adulta, anche in soggetti con peso e pressione sanguigna normali. “Questo significa che trascorrere troppo tempo seduti da piccoli, magari davanti allo schermo di uno smartphone o di un tablet, può arrivare a raddoppiare ildi avere uno unda adulti”, sottolinea Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), professore ordinario di ...

Salute, bambini sedentari a rischio infarto e ictus da grandi: lo studio Adnkronos

Secondo i dati Istat sarebbero circa 2 milioni i bambini che nel nostro Paese non praticano sport né attività fisica. I dati del sistema di sorveglianza 'Okkio alla Salute' mostrano che, nel 2019, il ...la sedentarietà è una vera e propria emergenza giovanile. Secondo i dati Istati sarebbero circa 2 milioni i bambini che nel nostro paese non praticano sport ...