L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha preso atto con 'grande preoccupazione' dei recenti eventi riguardanti ladei pesci nelle acque die delle zone limitrofe. L'Izsm - che collabora strettamente con le autorità locali, le organizzazioni ambientali e le Istituzioni scientifiche per monitorare ...Da mesi, inoltre, abbiamo più volte raccolto segnalazioni sullo stato di degrado presente in alcune spiagge di. Ora la 'morìa' di pesci in riva al mare. E non è la prima volta. Una precedente ...L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha preso atto con 'grande preoccupazione' dei recenti eventi riguardanti ladei pesci nelle acque die delle zone limitrofe. L'Izsm - che collabora strettamente con le autorità locali, le organizzazioni ambientali e le Istituzioni scientifiche per monitorare ...

Salerno, moria pesci nelle acque della provincia: indagine dell'Istituto Zooprofilattico ilmattino.it

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha preso atto con "grande preoccupazione" dei recenti eventi riguardanti la moria dei pesci nelle acque di Salerno e delle zone limitrofe. L'Ist ...La moria dei pesci nel mare del Cilento potrebbe essere legata ad una infezione da parassiti. È questa la tesi più accreditata, secondo l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Izsm), ...