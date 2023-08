(Di mercoledì 23 agosto 2023) Une unstatinella notte apolizia:indagati per aver organizzato e gestito l'ingresso illegale nel territorio nazionale di 38 stranieri, in...

Il comandante della nave è stato sanzionato e la nave utilizzata per commettere la violazione dovrà fermarsi per 20 giorni al porto dia causa del fermo amministrativo imposto. L'...Intanto, la Capitaneria di porto diconferma di aver proceduto, insieme alla Squadra mobile e agli agenti di Digos e polizia di frontiera, con l'ausilio della guardia di finanza, al fermo .... Il questore di, Giancarlo Conticchio, lo aveva ribadito a chiare lettere mentre le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti arrivati ieri al molo Manfredi erano ancora in corso. 'Siamo al lavoro per ...

Salerno, fermati un palestinese e un egiziano: sono i due presunti scafisti sbarcati dalla Sea-Eye 4 ilmattino.it

Le autorità italiane contestano alla Ong tedesca di non aver chiesto un porto sicuro dopo il primo dei tre salvataggi ...Pochi giorni fa erano al fianco della Guardia Costiera italiana, rimasta a corto di carburante. Ora Sea Watch, Open Arms e Sea Eye sono state fermate e ...