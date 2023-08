Salcedo verso la Spagna Il giorno per visite mediche e firma – SI

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’Inter sta cercando di piazzare tutti gli esuberi prima della fine del mercato. Eddieè tra questi, Alfredo Pedullà definisce ildellee dellasu Sportitalia. TRASFERIMENTO – Eddieha accettato di trasferirsi all’Eldense. Il giocatore andrà nella Liga 2, quindi nella serie cadetta spagnola. L’Inter ha dato il via libera all’attaccante, la trattativa è in fase molto avanzata e domani potrebbe essere già ildellee dellacon il nuovo club. C’erano proposte dall’Italia,ha preferito l’estero. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Commenta per primo Eddiepuò lasciare nuovamente l' Inter per la terza esperienza di fila in Serie B dopo Bari e Genoa : come riferito da Tuttosport , la Ternana punta al prestito dell'attaccante classe 2001.... in questo momento tutto si è spostato moltole donne , c'è sicuramente una maggiore ... Se guardo all'arte di oggi potrei citare Doris, Anselm Kiefer e Yayoi Kusama e in generale mi ...... prima del voloil Giappone per disputare la tournée in Oriente. Simone InzaghiIl gruppo ... Fuori invece Radu, Agrume eche sono in uscita sul mercato. La lista completa dei convocati di ...

L'ex aquilotto Salcedo verso la Spagna: le ultime Spezia 1906 -

Inter, per Pavard manca solo l'ok finale. In uscita salutano Lazaro, venduto al Torino, Esposito, Agoumé e Salcedo.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...