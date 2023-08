Salario minimo | Schlein | ' governo prende tempo perché non lo vuole approvare'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sono molto felice che in pochi giorni a cavallo di Ferragosto abbiamo raccolto più di 300mila firme sul" mentre "dalanche in queste settimane arrivano assurdità: stannondonon voglionoile invece noi dobbiamo continuare ad insistere con tutte le altre opposizioni". Così Ellyalla festa dell'Unità di Reggio Emilia.

Non a caso ilinfiamma da qualche mese il dibattito politico. Dopo viene l'immigrazione clandestina , per il 21,9%, e a distanza sicurezza, sanità, scuola e tutela dell'ambiente. ...Doveva essere l'estate militante del Pd, è diventata l'estate militare. Solo dieci giorni fa, brandendo il, Elly Schlein e Giuseppe Conte guidavano l'assalto a Palazzo Chigi . Ma a conti fatti di quell'arrembaggio resta solo la petizione. Sia chiaro: carta canta, tanto più se sottoscritta da ...... e non si affrontano con la dovuta attenzione i problemi della sanità e dell'istruzione per non dire del muro eretto contro la proposta delle opposizioni sul. Ed invece il problema di ...

Salario minimo, il Cnel è sotto un Tar Il Foglio

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sono molto felice che in pochi giorni a cavallo di Ferragosto abbiamo raccolto più di 300mila firme sul salario minimo” mentre “dal governo anche in queste settimane arriv ...Il 3 agosto è stato siglato un accordo, riteniamo primo nella provincia di Macerata e forse anche in Italia, tra la Nerea S.p.A. (Stabilimento d’imbottigliamento acqua minerale) e la FAI (Federazione ...