' Sacco e Vanzetti Day | alle 22 10 su Rai Storia | ecco le anticipazioni

Una vicenda ricostruita dall'inchiesta "Day" realizzata nel 1977 da Rodolfo BrancoliGiuliano Montaldo, che Rai Cultura ripropone mercoledì 23 agosto alle 22.10 su Rai Storia, nel ...1927 " Stati Uniti: nonostante le proteste nazionali, vengono giustiziati gli anarchici italiani NicolaBartolomeo. 1939 " Germania ed Unione Sovietica firmano un patto di non - ...Di certopagarono per le loro idee anarchiche, idealistepacifiste (al momento dell'intervento americano del conflitto del 15 - 18 si rifugiarono in Messico per non essere ...