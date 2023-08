(Di mercoledì 23 agosto 2023) A giugno, il cui gruppo è stato impegnato nella guerra in Ucraina, aveva guidato una marcia dei suoi mercenari versoin segno di protesta contro i vertici della Difesa russa. Mistero sulla sorte di

che aveva ricambiato assicurando ai suoi interlocutori che avrebbero continuato ad avere un ruolo nelle imprese militari della. Lukashenko , che in un primo momento aveva confermato l'arrivo ...'Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri', riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russo, citato dai media russi. ...

Russia, si schianta jet. «Prigozhin e il suo vice sono morti». Wagner: è stata la contraerea di Mosca Il Sole 24 ORE

Un aereo si è schiantato in Russia nella regione di Tver. A bordo c'erano dieci passeggeri, tra cui Evgneny Prigozhin, il capo delle milizie Wagner che ...A sua volta, l’Agenzia federale dei trasporti aerei, citata da diverse testate russe, ha riferito che nell’elenco dei passeggeri compaiono il cognome e il nome del capo del gruppo Wagner, Yevgeny ...