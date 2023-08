Russia | si schianta jet «Prigozhin e il suo vice sono morti» Wagner | è stata la contraerea di Mosca

L'aereo su cui viaggiava Evgheny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari della Wagner, è precipitato in. Lo riferisce l'agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono morte 10 persone. L'aereo è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo del jet Embraer,...Leggi Anche, cos'è il gruppo Wagner e chi è Prigozhin Leggi Anche La Wagner: ecco i travestimenti di Yevgeny Prigozhin in missione TI POTREBBE INTERESSARE... che aveva ricambiato assicurando ai suoi interlocutori che avrebbero continuato ad avere un ruolo nelle imprese militari della. Lukashenko , che in un primo momento aveva confermato l'arrivo ...

Russia: si schianta Jet privato, "a bordo Prigozhin" AGI - Agenzia Italia

In precedenza, l'agenzia Tass aveva riferito che dieci persone erano morte dopo che un aereo privato si era schiantato nella regione russa di Tver, a nord di Mosca. L'aereo, in rotta da Mosca a San ...A sua volta, l’Agenzia federale dei trasporti aerei, citata da diverse testate russe, ha riferito che nell’elenco dei passeggeri compaiono il cognome e il nome del capo del gruppo Wagner, Yevgeny ...