(Di mercoledì 23 agosto 2023) A giugno, il cui gruppo è stato impegnato nella guerra in Ucraina, aveva guidato una marcia dei suoi mercenari verso Mosca in segno di protesta contro i vertici della Difesa russa

Leggi Anche Sijet con a bordo Evgenij Prigozhin: 'È morto'. La Wagner attacca: 'Abbattuto ... l'ufficialità è arrivata soltanto in serata dalla tv statale24 , che ha confermato la sua ...Leggi Anche, siaereo con 10 persone a bordo: 'Morti Prigozhin e il suo vice Utkin' - Gruppo Wagner: 'Il nostro capo ucciso dai traditori' 24 ago 00:21 Jet abbattuto in, "morti ......Il 17 settembre 2004 un leader della guerriglia cecena amil Basaev ha assunto la responsabilità dell'atto terroristico nei cieli della. 2005 " L'aereo peruviano Transat Flight 204 si...

Russia, si schianta jet. «Prigozhin e il suo vice sono morti». Recuperato il cellulare Il Sole 24 ORE

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia.