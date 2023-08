Russia | si schianta jet di Prigozhin | morto capo Wagner e 9 persone | i mercenari | Abbattuto da contraerea di Mosca - VIDEO

... che aveva ricambiato assicurando ai suoi interlocutori che avrebbero continuato ad avere un ruolo nelle imprese militari della. Lukashenko , che in un primo momento aveva confermato l'arrivo ...... che cita l'Agenzia per l'aviazione civile russa, Prigozhin sarebbe tra i dieci passeggeri rimasti uccisi nello schianto del jet, avvenuto nella regione di Tver, nellacentrale. Le prime ...Leggi Anche, cos'è il gruppo Wagner e chi è Prigozhin Leggi Anche La Wagner: ecco i travestimenti di Yevgeny Prigozhin in missione TI POTREBBE INTERESSARE

Russia, si schianta jet con Prigozhin a bordo, 10 morti Il Sole 24 ORE

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Dieci persone sono morte nello schianto di un jet privato nella regione di Tver, in Russia. Lo riferisce la Tass. Ci sarebbe anche il capo della Wagner Evgenij Prigozhin ...Jet si schianta in Russia: tra i dieci passeggeri a bordo c’era anche il generale Yevgeny Prigozhin. Nessuno pare sia sopravvissuto.