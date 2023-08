Russia | si schianta aereo con 10 persone | A bordo c' era Prigozhin | La Wagner | Abbattuto da Mosca

... che aveva ricambiato assicurando ai suoi interlocutori che avrebbero continuato ad avere un ruolo nelle imprese militari della. Lukashenko , che in un primo momento aveva confermato l'arrivo ...... che cita l'Agenzia per l'aviazione civile russa, Prigozhin sarebbe tra i dieci passeggeri rimasti uccisi nello schianto del jet, avvenuto nella regione di Tver, nellacentrale. Le prime ...Leggi Anche, cos'è il gruppo Wagner e chi è Prigozhin Leggi Anche La Wagner: ecco i travestimenti di Yevgeny Prigozhin in missione TI POTREBBE INTERESSARE

Russia, si schianta jet con Prigozhin a bordo, 10 morti Il Sole 24 ORE

Jet si schianta in Russia: tra i dieci passeggeri a bordo c’era anche il generale Yevgeny Prigozhin. Nessuno pare sia sopravvissuto.Prigozhin è morto L'agenzia russa Tass, citando Rosaviatsia, l'autorità dell'aviazione russa sottolinea che: «È stata avviata ...