Russia | si schianta aereo con 10 passeggeri | “A bordo c’era Prigozhin | nessun superstite”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unprivato con 10 persone asi èto mentre era in volo tra Mosca e San Pietroburgo. A, riferisce la Tass,no 10. Tra loro anche il capo della Wagner Evgenij. Non ci sarebbe alcun. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La difesa aerea russa ha abbattuto tre droni ucraini nei dintorni di Mosca, segnando il sesto giorno consecutivo di attacchi. Nel frattempo, tre persone sono state uccise e due ferite in bombardamenti ...La guerra trae Ucraina è tutta nel cielo, o meglio nei droni che entrambi gli eserciti utilizzano per colpire obiettivi sensibili. Le forze di Kiev hanno tentato di attaccare gli edifici di Mosca nelle ...... "Il prossimo lo metteremo in Crimea" Mikhail Shishkin: "Putin è come Hitler, con lui non si può negoziare la pace" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -...

Roma, 23 agosto 2023 - Un aereo privato di proprietà di Evgheni Prigozhin, fondatore della società di mercenari Wagner, si è schiantato al suolo nella regione di Tver, in Russia. Secondo le prime info ...