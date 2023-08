Inoltre, Surovkin era già statodalla guida delle armate russe in Ucraina lo scorso gennaio dal generale Gerasimov. Chi è il generale Surovkin Cosi il cambio di questi giorni era nell'aria ...... contenute nel libro 'Il mondo al contrario' del generale Roberto Vannacci,dall'incarico ... Di allargamento si è parlato durante il vertice dei paesi Brics (Brasile,, India, Cina e ......banca centrale cinese ha tagliato i tassi a un anno e la Borsa di Hong Kong hadal listino lo sviluppatore Country Garden per i troppi debiti mentre la sua economia è in deflazione. La,...

Russia, rimosso il gerale Surovikin, troppo vicino a Prighozhin TGLA7

Non è il primo cambio in corsa da quando questa guerra è partita. Inoltre, Surovkin era già stato rimosso dalla guida delle armate russe in Ucraina lo scorso gennaio dal generale Gerasimov. Chi è il ...Serghei Surovikin, generale russo ex leader della campagna militare di Mosca in Ucraina e ritenuto vicino alla società di mercenari Wagner, è stato rimosso da capo delle forze aerospaziali ...