Russia | precipitato aereo Prigozhin | capo Wagner era a bordo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Secondo l'agenzia Tass, 10 morti.: "Jet abbattuto da contraerea russa" L’su cui viaggiava Evghenydella compagnia di mercenari della, èin. Lo riferisce l’agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono morte 10 persone. L’è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. Secondo informazioni diffuse da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, nella regione era in azione la contraerea russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non ci sono superstiti. "Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri". Lo ...