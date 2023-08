Russia | precipita aereo Morto il capo della Wagner Prigozhin

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Secondo l’agenzia Tass che ha dirmato la notizia darebbero 10 le vittime dell’abbattuto in. A bordo anche Evgheny, ilcompagnia di mercenari. Notizia confermata anche dal Financial Times che riporta il mercenario tra i passeggeri certi del velivolo.

Un aereo privato con 10 persone a bordo si è schiantato mercoledì nella regione russa di Tver mentre volava da Mosca a San Pietroburgo, senza lasciare sopravvissuti, hanno riferito i servizi di ...Il lander lunare russoUn veicolo spaziale robotico russo che era diretto verso la ... Il lander Luna - 25, il primo lancio spaziale dellasulla superficie lunare dagli anni '70, è ...Al punto che lapotrebbe essere costretta ad aumentare le tasse su petrolio e gas per far fronte ad entrate ben al di sotto di quanto previsto e con prospettive pessime anche per l'immediato ...

Il numero uno della Wagner era nella lista dei passeggeri dell'aereo. La sua morte, se confermata, arriva a due mesi dal golpe contro la leadership russa ...