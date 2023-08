Russia | precipita aereo con a bordo Prigozhin | “Non ci sono superstiti” Le prime immagini dello schianto – Video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uncon 10 persone asi è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non ci. Secondo quanto riportato dalla Tass, si tratta dell’di proprietà del capo della Wagner, Evgheny: ac’erano sette passeggeri e tre membri dell’equipaggio. Il canale Telegram affiliato a Wagner, Grey Zone, punta il dito contro il ministero della Difesa russo: “Il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo”, hanno scritto nel canale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un aereo privato con 10 persone a bordo si è schiantato mercoledì nella regione russa di Tver mentre volava da Mosca a San Pietroburgo, senza lasciare sopravvissuti, hanno riferito i servizi di ...

(Adnkronos) – L’aereo su cui viaggiava Evgheny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari della Wagner, è precipitato in Russia. Lo riferisce l’agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono mort ..."Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri". Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russo, citato dai media ...