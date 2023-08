Russia | chi era Prigozhin | il «cuoco di Putin» diventato «traditore»

leggi anche Wagner,è e cosa vuole il gruppo che ha iniziato la guerra civile inha ucciso Prigozhin Forse non ci sono ancora gli elementi per poter parlare di omicidio in merito alla ...Sul lavoro, invece, stanno per arrivare belle notizie: c'èriuscirà a chiudere un accordo che ...della guerriglia cecena si è assunto la responsabilità dell'atto terroristico nei cieli della...Ma il quadro appare ancora molto confuso e c'èparla di un secondo aereo, sempre di Prigozhin, ... Il gruppo Wagner: Eroe, ucciso dai traditori Il capo del gruppo Wagner, eroe dellae vero ...

Prigozhin morto, chi era il leader Wagner nella lista passeggeri dell'aereo caduto in Russia. Era il «cuoco» d ilmattino.it

Un aereo si è schiantato in Russia nella regione di Tver. A bordo c'erano dieci passeggeri, tra cui Evgheny Prigozhin, il capo delle milizie Wagner che è morto insieme a ...È ormai ufficiale: Prigozhin è morto nello schianto aereo, insieme al suo braccio destro Utkin, come lui a capo della milizia Wagner. Ma cosa è successo e, soprattutto, chi lo ha ucciso