Russia | Casa Bianca | “Prigozhin su aereo precipitato? Nessuna sorpresa”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La: "Era sull'che si è schiantato?" “Abbiamo visto le notizie. Se confermate, nessuno dovrebbe essere sorpreso. La disastrosa guerra in Ucraina ha portato un esercito privato a marciare su Mosca, e ora – sembrerebbe – a questo”. Così la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della, Adrienne Watson, in riferimento all’incidenteinnel quale sarebbe coinvolto Yevgheni. Dell’incidente è stato informato anche il presidente americano Joe Biden che un paio di mesi fa, durante la conferenza stampa ad Helsinki aveva fatto una battuta sui rischi che dopo la tentata ‘marcia della libertà’ su Mosca, potevano esserci per il generale della Wagner: “Se ...

Presto laavrà un altro presidente". La marcia verso Mosca Ma Shoigu e Gerasimov non lo ... continuando la sua vita quasi normale, gliela portano brutalmente ini suoi stessi carri armati. ...... così laBianca ha commentato la presunta scomparsa del capo della Wagner in seguito alla caduta del suo jet in. "Abbiamo visto le notizie "dell'incidente, ha detto in una nota la ...Leggi Anche, si schianta aereo con 10 persone a bordo: 'Morti Prigozhin e il suo vice Utkin' - Il Gruppo Wagner: 'Jet abbattuto da Mosca' Ucraina: 'Putin non perdona nessuno' Sulla vicenda sono intervenuti ...

Russia, Casa Bianca: "Prigozhin su aereo precipitato Nessuna ... TheSoundcheck

Mosca annuncia la sua morte, a due mesi dalla rivolta, un anno dopo la sua proclamazione come "eroe della Russia". Il suo jet privato abbattuto nel ...La morte di Yevgheny Prigozhin "non sarebbe una sorpresa": così la Casa Bianca ha commentato la presunta scomparsa del capo del Gruppo Wagner in seguito all'abbattimento del suo jet in Russia. "Abbiam ...