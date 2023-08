Russia | abbattuto jet di Prigozhin | nessun superstite “A bordo anche il capo dei mercenari della Wagner”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un jet privato di proprietà del fondatore esocietà dirussi, Evgheni, si è schiantato nella regione di Tver, in. Secondo l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, tutte le 10 persone asono morte. Nella lista dei passeggeri figurerebbeil nome di, protagonistarivolta dello scorso giugno. il canale Telegram “Zona grigia”, legato al gruppo di, ha riportato che il jet è statodalla contraerea russa. Notizia in aggiornamento

Il canale Telegram pro-Wagner: "E' stato abbattuto da Mosca" Secondo il canale Telegram vicino a Wagner ...Il jet del leader del gruppo Wagner Yevgheny Prigozhin sarebbe stato abbattuto dalla contraerea dell'esercito russo. Lo si legge sul canale Telegram affiliato al Wagner Group, "Grey Zone"