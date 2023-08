Russia | abbattuti tre droni ucraini | uno si schianta a 5 km dal Cremlino

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tresono statiinnelle corso della notte. Uno di questi si sarebbeto non lontano dal(appena 5 chilometri) contro un edificio in costruzione a Moscow City. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui un altro drone è stato abbattuto nel distretto di Mozhaisk della regione di Mosca dalle forze di difesa aerea. “Questa notte, la difesa aerea ha abbattuto un drone nel distretto di Mozhaisk nella regione di Mosca. Il secondo UAV ha colpito un edificio in costruzione nella City. I servizi di emergenza sono sul posto. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime”, ha scritto sul suo canale Telegram il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Diverse le ...

