Rush dei Maneskin supera un miliardo di stream su Spotify

Dopo l'elettrico doppio debuttoMåneskin ai VMAs e ad altri award statunitensi lo scorso anno - ... Mentre il loro ultimo album! sta per superare il traguardo di 1 miliardo di streaming, il ......prime paginequotidiani sportivi esteri del 23 agosto 2023Vediamo anche la rassegna stampa... Le trattative estive tengono banco anche in Francia in questofinale: "A juster le tir", le big ...Resteranno - conclude - solo piccoli ripristini e la pitturazionecanali per completare il tutto. Ma si tratta di opere di rifinitura che non daranno problemi alla circolazione giornaliera" . La ...

Maneskin, Rush supera un miliardo di stream su Spotify Novella 2000

Gli MTV VMA 2023 hanno da poche ore annunciato i primi quattro performer che si esibiranno il prossimo 12 settembre: tra di loro i Måneskin con ...Cominciano ad affiorare numerose crepe lungo il percorso di aumento dei tassi tracciato da Christine Lagarde a partire da luglio 2022.