Rugby | Italia-Giappone | ufficializzato il XV titolare azzurro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il ct della Nazionale maschilena di, Kieran Crowley, ha reso nota la formazione che nella giornata di sabato 26 agosto sfiderà ila Treviso. Il match, valevole per le Summer Series, vedrà la presenza di Tommaso Allan, al ritorno in campo con la maglia numero 15 e prossimo a superare Diego Dominguez per numero di presenze. Alle ali Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà composta da Brex e Morisi. In mediana spicca il rientro di Stephen Varney, che affiancherà Paolo Garbisi dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Irlanda. Confermati in terza linea Negri e Lamaro; in seconda linea ci sarà il duo targato Benetton Ruzza-Cannone. Infine, in prima linea ci saranno Ferrari, Nicotera e Nemer. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo e Odogwu. ...

