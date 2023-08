Rubiales | la prima denuncia nel 2016 | «Mi ha chiesto il colore della biancheria che indossavo» Relevo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ora dopo ora la posizione di Luisdiventa sempre più complicata e complessa. Il presidenteFedercalcio spagnola, a causa di “un eccesso di euforia”, rischia di doversi dimettere. Il bacio “estorto” alla campionessa del mondo Jennifer Hermoso ha scatenato polemiche in tutto il mondo del calcio. Polemiche, ovviamente, anche in Spagna. Anche la politica si è schierata contro, diversi ministri ne hannole dimissioni. Non è bastato quindi il video di scuse. L’occhio del ciclone non sembra essere nemmeno sopra il presidente federale. Anche perché con il passare delle ore vengono a galla ulteriori testimonianze sui suoi comportamenti poco eleganti. Come quella di Tamara Ramos, cofondatrice del sindacato dei calciatori “Futbolistas On” ed ex membra dell’Associazione Calciatori spagnoli (Afe), ...