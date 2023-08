Ronaldinho ancora nei guai | rischia il carcere per truffa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nuovi problemi per, ex fuoriclasse brasiliano di Barcellona e Milan. Tutti i dettagli sulla situazioneproblemi con la giustizia in vista per, chedi tornare in. L’ex calciatore brasiliano è infatti accusato didopo che una sua società, la 18k, avrebbe assicurato agli investitori dei guadagni superiori al 2% di fronte a un deposito di alcune decine di dollari in criptovalute. L’ex Milan è stato chiamato a testimoniare, ma le ripetute assenze hanno fatto perdere la pazienza al presidente della Commissione, Aureo Ribeiro, che ha minacciato un intervenuto della polizia per portarlo con la forza a Brasilia.