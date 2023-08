Roma | vigile collassa in strada per il caldo Sindacati contro Gualtieri | “Condizioni di lavoro inaccettabili”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un agente della polizia municipale diCapitale è finito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni a causa di un malore dovuto alle esposizioni alle temperature record. A renderlo noto è il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che ha puntato il ditolein cui operano i caschi bianchi in queste giornate ditorrido caratterizzate da bollino rosso per la nuova ondata di calore. “Ai vigili non sono messi nelledi lavorare con sicurezza” Il sindacato ha attaccato duramente la giuntaper ledidegli agenti di polizia municipale, sottolineando che “Non era bastata la giornata direcord del 23 luglio, quando nella sola area del ...

Ecco un cinese di ferma esterrefatto a fotografare il cratere, lì almeno da tre giorni senza che unsia andato sul posto quantomeno a recintare la zona. Clic, ecco il souvenir diCapitale.La dirigenza della Juventus è sempresul mercato. In caso di uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in ... cercato in questo mercato anche da Milan e, si tratterebbe ...Non c'è una vera trattativa per Lukaku ma larestaalla finestra e monitora la situazione. Infatti più passa il tempo più il Chelsea (che aspetta ancora una mossa di Tottenham e Juventus) ...

A Cerveteri (Rm) sono stati recuperati due ragazzi, dispersi durante un'escursione. Ad Anzio (Rm), è stato soccorso stamani un uomo, ferito per un incidente sul lavoro.Un agente del gruppo SPE del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale colto da malore mentre era in servizio finisce al Pronto Soccorso ...