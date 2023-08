Roma | si continua a lavorare a Trigoria

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ladi Josè Mourinho torna a, con l’impegno di campionato di sabato sera – alle 20.45 – contro il Verona, sempre più vicino. Dopo la fase di attivazione e la seduta atletica, la squadra ha iniziato acon il pallone. Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha seguito gli allenamenti e si è fermato a parlare per qualche minuto con Paulo Dybala. Per il dirigente prosegue la ricerca di un centravanti. Duvan Zapata è ormai lontano dopo l’infortunio di El Bilal Touré in casa Atalanta. Al momento gli unici attaccanti centrali in rosa sono Andrea Belotti e il giovane Filippo Alessio, classe 2004. Come dimostrato negli ultimi due anni, Josè Mourinho non ha problemi ad utilizzare le giovani leve e il vivaio giallorossoa dimostrarsi all’altezza dei grandi ...

