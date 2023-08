Roma-Salernitana | lesioni ad un agente di polizia | arrestato un 30enne

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Arresto in flagranza per unallo stadio Olimpico all’intervallo di. L’uomo è accusato di aver causatopersonali gravi a un operatore dellaimpegnato nel servizio di ordine pubblico. Tutto è nato da una lite nei pressi di uno dei bar della Tribuna Tevere. Successivamente, assieme ad altri tifosi, ilè andato nella vicina infermeria e lì si è scagliato contro tre poliziotti del commissariato Prati, insultandoli e colpendo violentemente al volto e alle braccia uno di loro. Il giovane è stato accompagnato al posto didello stadio, mentre il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale. Parallelamente al procedimento penale, è scattato anche l’iter per l’applicazione del provvedimento del Daspo, ovvero del divieto ...

L'episodio è avvenuto nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita di domenica scorsa ed è iniziato con una lite nei pressi di uno dei bar della Tribuna Tevere.

