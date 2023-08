A questo punto lastudia lealla punta colombiana, bloccata da Gasperini e ormai convinta a restare a ...Commenta per primo Duvan Zapata si allontana dalla. L'incontro di oggi tra il procuratore del colombiano e l'Atalanta infatti non ha portato a ...- A questo punto si aprono due strade: ..., 23 ago. La crisi del mercato immobiliare cinese e' strettamente interconnessa con laltro polo ...il che potrebbe incentivare i governi sponsor a cercare di impedirle cercando soluzioni,...

Roma, le alternative a Zapata in attacco: da Kean a Jovic, tutti i nomi Corriere dello Sport

Duvan Zapata si allontana dalla Roma. L’incontro di oggi tra il procuratore del colombiano e l’Atalanta infatti non ha portato a sbloccare lo stallo creato dalla volontà di Gasperini di trattenere Zap ...ROMA - Affare chiuso, Hugo Lloris non sarà un calciatore della Lazio. Il silenzio degli ultimi giorni non lasciava presagire nulla di positivo. Cercava un club che gli garantisse un ruolo da primo ...