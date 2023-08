Roma | fissata la deadline per Zapata | i dettagli

(Di mercoledì 23 agosto 2023)e Atalanta non sono arrivata ancora all’accordo definitivo per Duvane i giallorossi avrebbero fissato unae Atalanta non sono arrivata ancora all’accordo definitivo per Duvane i giallorossi avrebbero fissato una. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Tiago Pinto avrebbe dato altre 48 ore di tempo per la trattativa, in caso di mancato accordo andrà su altri nomi.

Roma, fissata la deadline per Zapata: in caso di fumata nera, pronte le alternative Fantacalcio ®

Dentro o fuori, l’Atalanta decide oggi. O meglio, è Gian Piero Gasperini a decidere se Duvan Zapata potrà abbracciare Mourinho e la Roma oppure se dovrà restare in squadra per avere un rinforzo in più ...Dopo Juve e Milan, l’attaccante belga fa un passo in avanti nei confronti dei giallorossi, che però devono fare i conti con un prezzo fuori portata ...