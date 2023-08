Rogo in via Moroni | oltre 25 gli sfollati ospitati all’Hostel E partono le raccolte fondi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bergamo. A due giorni dalche lunedì (21 agosto) ha distrutto i tetti di diverse palazzine in via, in centro a Bergamo, a pochi passi da Largo Cinque Vie, le persone che hanno perso la loro casa provano, con fatica, a ripartire. Sono decine gliche si sono trovati senza un’abitazione e con gran parte delle proprie cose andate perse nell’incendio che ha devastato i civici dal 14 al 30 ai piani alti. Mentre qualcuno ha trovato una sistemazione da genitori, parenti o amici, altri sono stati aiutati dal Comune di Bergamo. Sono più di 25, in particolare, le personeeche al momento sono ospitateCentral in via Ghislanzoni. Nella mattina di mercoledì hanno ricevuto la visita del vicesindaco Sergio Gandi e dell’assessore ai servizi sociali Marcella Messina. “le persone ...

Il, inEmilia Est, è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell'area. Sono intervenuti anche 118 e carabinieri.Incendio nella notte nel residence didon Orione, dove ci sono numerosi appartamenti, nel centro di Palermo. A fuoco cinque auto, un ...verifiche dei vigili del fuoco per accertare e cause del. ...Nella notte ilsi è spostato, spinto anche dal vento, verso Ceriana. E se i vigili del fuoco, ... verso le 3 di questa notte, sono stati costretti ad evacuare diverse abitazioni didell'Olmo ...

Via Moroni, nelle case divorate dall'incendio. Il fuoco tagliato, ma il vento soffiava in direzione opposta Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In un video in bassa qualità che sta circolando sui social media sembrerebbe che Joe Biden si sia addormentato nel corso di un incontro con i residenti delle Hawaii in ricordo delle vittime causate da ...L’allarme alla centrale operativa del 115 è scattato poco dopo le due, quando è stato notato il rogo che stava interessando già una delle stanze. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco della ...