(Di mercoledì 23 agosto 2023) ROMA - Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...LECCE - La Roma si aggiudica il primo trofeo stagionale della Primavera. Il Lecce di Federico Coppitelli (campione d'Italia in carica) e viene sconfitto 1 - 0 dalla squadra di Federico Guidi (...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...

Rivivi diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi Corriere dello Sport

Al Via del Mare in palio il primo trofeo stagione di categoria: i pugliese campioni d'Italia in carica affrontano la squadra guidata Federico Guidi ...Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla ...