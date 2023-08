Ritorno a scuola | fino a 1 300 euro per dotare i figli di zainetto griffato con l’influencer di turno

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo la pausa estiva, molti italiani si trovano di fronte a una spiacevole sorpresa: i costi per l'istruzione dei proprisono aumentati in modo significativo, seguendo l'andamento generale dell'aumento dei prezzi. Coloro meno attenti alle spese potrebbero trovarsi a spendere oltre 1.300peri propridi uno zaino di marca sponsorizzato dall'ultimo influencer di moda. Tuttavia, nemmeno coloro che gestiscono con attenzione il bilancio familiare saranno risparmiati: solo per libri e materiale scolastico, la spesa si aggira oltre i 1.000. L'articolo .