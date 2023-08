Riparte Fuori dal coro | da settembre ogni mercoledì sera

Dopo quasi un mese di vacanza il carrozzone del circus della F1dal Gran Premio di Olanda ... Chiaramente se ci vedono insieme nel paddock vieneun polverone, ma il rapporto è rimasto. Non ...I giocatori, come anno scorso, dovranno comportarsi in campo edal campo come dei giocatori ... perché nello sport il bello e il brutto è che ogni anno sida zero e ogni anno bisogna ......) - e non Mencia ( Martina Cariddi ) come quest'ultimo ha fatto credere - lo ha investitodal ... Quanto il racconto, ritroviamo Omar ( Omar Ayuso ) mentre vive una nuova vita all'...

Rete4, dal 6 settembre riparte "Fuori dal Coro" Il Tempo

Ancora due settimane di attesa poi riparte "Fuori dal coro", la trasmissione di attualità condotta da Mario Giordano che ogni ...ANTICIPAZIONI. I due artisti, legati da anni da una profonda amicizia, l’8 settembre lanciano un album di inediti con 11 brani.