(Di mercoledì 23 agosto 2023) Notizia importantissima in casaperché Sartori avrebbecon Riccardoper ilNotizia importantissima in casaperché Sartori avrebbecon Riccardoper il. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno firmerà un contratto fino al 2027 con i felsinei.

Accordo raggiunto per ildi Riccardo, protagonista assoluto nella scorsa stagione con 11 gol e 4 assist. L'esterno offensivo classe '97, il cui contratto è attualmente in scadenza ...Commenta per primo Riccardoè vicino alcol Bologna . L'esterno classe '97 - nonostante le voci di mercato - è pronto a firmare il prolungamento contrattuale con i rossoblù. Lo riporta il Corriere dello Sport, ...14:17 22 Agosto Bologna,vicino al rinnovoCome riferisce il 'Corriere dello Sport', ildicon il Bologna è molto vicino. Il giocatore prossimo a firmare fino al 2027. 13:47 ...

Rinnovo Orsolini, trovato l’accordo col Bologna: i dettagli Calcio News 24

mentre sugli esterni è tutta da valutare la situazione inerente Musa Barrow e Riccardo Orsolini – che dopo una lunga telenovela pare essere però vicino al rinnovo di contratto. Ora il DT Giovanni ...Sta per arrivare il tanto atteso rinnovo di Riccardo Orsolini. Dopo una estate travagliata tra rumors di mercato e tendinopatia, saltato il ritiro di Valles e la tournée in Olanda, il numero sette si ...