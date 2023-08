Rinnovo Kvaratskhelia | Napoli sorpreso | richiesta inaspettata del georgiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Arrivano novità inaspettate in casasul fronte, con gli agenti delin città per discuterne il. In casasi divide in due la situazione, con Garcia ed i suoi uomini pronti a preparare la sfida di domenica sera contro il Sassuolo. Dopo la vittoria con il Frosinone infatti, la volontà dei partenopei è quella di ben figurare anche nel proprio ritorno al Maradona, che non vede i propri beniamini dalla magica premiazione Scudetto vissuta contro la Sampdoria. Dal fronte societario invece, cresce sempre più l’ansia per la situazione Gabri Veiga, con le ore di mercato che scorrono senza attendere nessuno. Le ultime incomprensioni frae Celta Vigo hanno infatti contribuito a rallentare l’operazione di trasferimento dello spagnolo, che ancora ...

Commenta per primo Lo scorso annoè stato il miglior calciatore della Serie A, ma all'esordio a Frosinone non si è visto ...ci sono solo le questioni di campo perché si lavora al, ...... KhvichaIldiè un tema sull'agenda di De Laurentiis. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita, L'idea è quella di prolungare l'attuale accordo al ...Poi, il boom: oggiè uno dei personaggi più influenti di tutta la Georgia, di certo l'... E come Osi sta trattando ilgià da un po': in questo momento la distanza non è brevissima, ...

Kvaratskhelia si prende il Napoli: prima il debutto con il Sassuolo e poi il rinnovo Corriere dello Sport

Il georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo. Designati gli arbitri della 2/a giornata: Giua per gli azzurri, Massa per i granata ...Lozano resta in uscita dal Napoli, ma non ci sono ancora novità per il suo futuro. Intanto, ha rifiutato il rinnovo di contratto.