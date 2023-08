Riforma pensioni 2024 | cosa potrebbe prevedere? Le ultime notizie aggiornamento 23 AGOSTO

Il governo parla di crisi demografica, ma spenderà per i figli o per leIl viceministro dell'Economia Maurizio Leo, responsabile dellafiscale, è intervenuto al Meeting di Rimini Sullo stesso argomento: Il segreto del boom di nascite a Ragusa, fra ...Professor Boeri, è vero che il problema della denatalità non consente all'Italia di mettere a punto unadelleche tenga nel medio e lungo termine Credo che Giorgetti, con le sue ...... ma con quei miliardi aumento un po' di stipendi e di". Lo ha detto, in un incontro a ... E sulladella giustizia: "La separazione delle carriere, la certezza del diritto sono il bene ...

21:12 - Pd: Zingaretti, 'a Bologna approveremo riforma totale partito' Roma ... Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. 21:15 - Pensioni: Zingaretti, 'via quota 100 no furia iconoclasta' Roma, ...Intervista al membro togato del Consiglio superiore della magistratura: "Sono favorevole alla separazione delle carriere tra pm e giudici. L'appello dei 300 magistrati in pensione ha il sapore dell'in ...